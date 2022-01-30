А еще на Усика лез: допинговый кикбоксер проиграл пенсионеру из России

Спонг проиграл Харитонову / Фото: Коллаж: Сегодня
41-летний россиянин по прозвищу "Десантник" просто уничтожил оппонента. Развязка поединка наступила во втором раунде.
Харитонов повалил соперника, сел сверху на него и принялся избивать, пока не вмешался рефери.
Спонг сделал себе имя в кикбоксинге и тайском боксе, где становился чемпионом мира и считается одним из лучших спортсменов в истории этих единоборств.
Затем он попробовал себя в смешанных единоборствах, пока в 2014 году не получил перелом ноги, после чего перешел в бокс.
На профессиональном ринге Спонг провел 14 боев и все выиграл, 13 из них – досрочно. Правда, соперники у него были совсем неизвестные.
В 2019 году нидерландец с суринамскими корнями должен был встретиться с Александром Усиком, но незадолго до боя попался на допинге. Поговаривали, что именно Спонг мог бы нокаутировать Усика, но до боя дело так и не дошло.
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