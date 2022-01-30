30 января 17:00 Онлайн
Египет --
Марокко --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Сити --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

А еще на Усика лез: допинговый кикбоксер проиграл пенсионеру из России

Александр Трикиша
30 января, 12:49
Несостоявшийся соперника Александра Усика Тайрон Спонг бесславно проиграл российскому пенсионеру Сергею Харитонову на турнире EFC 44

Спонг проиграл Харитонову / Фото: Коллаж: Сегодня

41-летний россиянин по прозвищу "Десантник" просто уничтожил оппонента. Развязка поединка наступила во втором раунде.

Харитонов повалил соперника, сел сверху на него и принялся избивать, пока не вмешался рефери.

Реклама

Спонг сделал себе имя в кикбоксинге и тайском боксе, где становился чемпионом мира и считается одним из лучших спортсменов в истории этих единоборств.

Затем он попробовал себя в смешанных единоборствах, пока в 2014 году не получил перелом ноги, после чего перешел в бокс.

Тайрон Спонг / Фото: Twitter

Реклама

На профессиональном ринге Спонг провел 14 боев и все выиграл, 13 из них – досрочно. Правда, соперники у него были совсем неизвестные.

В 2019 году нидерландец с суринамскими корнями должен был встретиться с Александром Усиком, но незадолго до боя попался на допинге. Поговаривали, что именно Спонг мог бы нокаутировать Усика, но до боя дело так и не дошло.

Смотрите видео других нокаутов:

Реклама