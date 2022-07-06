35 країн закликали повністю виключити Росію зі світового спорту. Україна документ не підписала

Раніше Росію вже позбавили національного прапора, тепер і зовсім виженуть зі спорту / Фото: Колаж: Сьогодні
Міжнародний спорт крок за кроком намагається позбутися агресорів. Ми писали, що апеляція Росії на виключення з хокейних змагань відхилена.
А тепер 35 країн закликали призупинити членство національних органів управління спортом Росії та Білорусі у міжнародних спортивних федераціях.
Під документом підписалися
- Австралія
- Австрія
- Бельгія
- Великобританія
- Німеччина
- Греція
- Данія
- Ірландія
- Ісландія
- Іспанія
- Італія
- Канада
- Кіпр
- Латвія
- Литва
- Ліхтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Словаччина
- Словенія
- США
- Швеція
- Фінляндія
- Франція
- Хорватія
- Чехія
- Естонія
- Південна Корея
- Японія
Підпису України під документом поки немає.
Раніше чемпіонка світу засудила допуск росіян до міжнародних турнірів.
Ми також повідомляли, що Україна оголосила бойкот турнірам з дзюдо. Міжнародна федерація дзюдо пішла на поводу у російських чиновників та допустила до змагань спортсменів під нейтральним прапором.