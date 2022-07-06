35 стран призвали полностью исключить Россию из мирового спорта. Украина документ не подписала

Ранее Россию уже лишили национального флага, теперь и вовсе выгонят из спорта / Фото: Коллаж: Сегодня
Международный спорт шаг за шагом пытается избавиться от агрессоров. Мы писали, что апелляция России на исключение из хоккейных соревнований отклонена.
А теперь 35 стран призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях.
Под документом подписались
- Австралия
- Австрия
- Бельгия
- Великобритания
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Канада
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Словакия
- Словения
- США
- Швеция
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Эстония
- Южная Корея
- Япония
Подписи Украины пока под документом нет.
Ранее чемпионка мира осудила допуск россиян к международным турнирам.
Мы также сообщали, что Украина объявила бойкот турнирам по дзюдо. Международная федерация дзюдо пошла на поводу у российских чиновников и допустила к соревнованиям спортсменов под нейтральным флагом.