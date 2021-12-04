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Динамо --
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Колос --
Минай --
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Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
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"30 років одне й те ж". Луческу розсмішило питання про збірну Румунії

Сергій Шаховець
4 грудня, 18:08
Головний тренер Динамо Мірча Луческу з гумором відреагував на інформацію про те, що він незабаром покине київський клуб і очолить Румунію

Мірча Луческу / Фото: Getty Images

В суботу "біло-сині" впевнено обіграли Верес на виїзді 3:0, але не зуміли обійти Шахтар у турнірній таблиці. Одразу після матчу наставник киян відповів на запитання журналістів, зокрема про збірну Румунії.

"Кандидат на роботу у збірній Румунії?

25-30 років однакові чутки з'являються з цього приводу.

Журналісти мають продавати інформацію, тому й пишуть", – розсміявся Луческу у відповідь на запитання журналіста каналу Футбол.

Тренер киян Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що 76-річний фахівець розглядається у числі кандидатів на посаду головного тренера збірної Румунії.

До речі, Луческу вже тренував національну команду Румунії в період з 1981 по 1986 рік.

Мірча Луческу на тренуванні Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Раніше ми писали, що кияни вели переговори з 42-річним португальцем Абелом Феррейрою, який є головним тренером Палмейраса.