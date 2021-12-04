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11 декабря 00:00
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11 декабря 00:00
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"30 лет одно и то же". Луческу рассмешил вопрос о сборной Румынии

Сергей Шаховец
4 декабря, 18:08
Главный тренер Динамо Мирча Луческу с юмором отреагировал на информацию о том, что он скоро покинет киевский клуб и возглавит Румынию

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

В субботу "бело-синие" уверенно обыграли Верес на выезде 3:0, но не сумели обойти Шахтер в турнирной таблице. Сразу после матча наставник киевлян ответил на вопросы журналистов, в том числе о сборной Румынии.

"Кандидат на работу в сборной Румынии?

25-30 лет одинаковые слухи появляются на этот счет.

Журналисты должны продавать информацию, поэтому и пишут", – рассмеялся Луческу в ответ на вопрос журналиста канала Футбол.

Тренер киевлян Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, недавно появилась информация, что 76-летний специалист рассматривается в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Румынии.

Кстати, Луческу уже тренировал национальную команду Румынии в период с 1981 по 1986 год.

Мирча Луческу на тренировке Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы писали, что киевляне вели переговоры с 42-летним португальцем Абелом Феррейрой, который ныне является главным тренером Палмейраса.