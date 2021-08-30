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Украинский подиум в метании диска: паралимпийки завоевали серебро и бронзу в Токио

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
30 августа, 16:41
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На вечерней сессии Паралимпийских игр в Токио метальщицы диска выиграли две медали для Украины
Яна Лебедева завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде-2020
Яна Лебедева завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде-2020

Шестой день Паралимпийских игр в Токио стал одним из самых успешных для сборной Украины. Сегодня украинские спортсмены сумели завоевать 11 медалей.

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В финале соревнований по метанию диска Яна Лебедева и Зоя Евсей сумели выиграть две награды: серебро и бронзу.

В своей четвертой попытке Евсей метнула диск на 14,37 метров и возглавила гонку за медалями.

Выступление Лебедевой началось неудачно, судьи не засчитали три ее попытки. В своей четвертой попытке Яна метнула диск на 15,48 метров, улучшив результат Евсей.

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В секторе оставались две претендентки: Елена Горлова из ПКР и Элизабет Родригес Гомес из Бразилии. Россиянка не сумела превзойти результат Зои Евсей, чем гарантировала украинке медаль. А вот выступление бразильянки Гомес завершилось установлением нового мирового рекорда с метания диска – 17.62 метров.

В итоге украинские паралимпийки завоевали сегодня 10-ю и 11-ю медали соответственно. А всего за шесть дней Паралимпиады-2020 Украина выиграла 54 медали: 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

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