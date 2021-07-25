Сборная Украины в гребле вылетела в Токио. Букмекеры прогнозируют медаль

Наша главная надежда в гребле на байдарках и каноэ – Людмила Лузан. Сегодня она в составе сборной Украины вылетела в Токио

Сборная Украины в гребле на байдарках и каноэ / Фото: Сегодня|Спорт

Сборная Украины в гребле на байдарках и каноэ сегодня вылетает на Олимпиаду. Желаем удачи нашим спортсменам и ждем медали в Токио!

Аналитики букмекерских контор в этом виде дают нам одну награду – "бронзу" для Людмилы Лузан на дистанции 200 метров на каноэ.

Еще дважды, по мнению экспертов, Украина окажется в шаге от медали – на четвертой позиции.

Вот какие места, по мнению букмекеров, займут наши грeбцы в Токио:

3. Людмила Лузан. Спринт. Каноэ-одиночки. 200 м

4. Мария Повх. Спринт. Байдарки-одиночки. 500 м

4. Женщины. Спринт. Каноэ-двойки. 500 м

6. Мужчины. Спринт. Каноэ-двойки. 1000 м

6. Мария Кичасова-Скорик. Спринт. Байдарки-одиночки. 200 м

9. Павел Алтухов. Спринт. Каноэ-одиночки. 1000 м

9. Женщины. Спринт. Байдарки-двойки. 500 м

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