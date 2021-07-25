Збірна України з веслування вилетіла в Токіо. Букмекери прогнозують медаль

Наша головна надія у веслуванні на байдарках і каное – Людмила Лузан. Сьогодні вона в складі збірної України вилетіла в Токіо

Збірна України з веслування на байдарках і каное / Фото: Сегодня|Спорт

Збірна України з веслування на байдарках і каное сьогодні вилітає на Олімпіаду. Бажаємо успіху нашим спортсменам і чекаємо медалі в Токіо!

Аналітики букмекерських контор у цьому виді дають нам одну нагороду – "бронзу" для Людмили Лузан на дистанції 200 метрів на каное.

Ще двічі, на думку експертів, Україна зупиниться за крок від медалі – на четвертій позиції.

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Ось які місця, на думку букмекерів, займуть наші веслувальники в Токіо:

3. Людмила Лузан. Спринт. Каное-одинаки. 200 м

4. Марія Повх. Спринт. Байдарки-одинаки. 500 м

4. Жінки. Спринт. Каное-двійки. 500 м

6. Чоловіки. Спринт. Каное-двійки. 1000 м

6. Марія Кічасова-Скорик. Спринт. Байдарки-одинаки. 200 м

9. Павло Алтухов. Спринт. Каное-одинаки. 1000 м

9. Жінки. Спринт. Байдарки-двійки. 500 м

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