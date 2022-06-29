На Уимблдоне состоялся матч между двумя украинками. Кто вышел победителем

Леся Цуренко одолела во втором круге Ангелину Калинину и осталась единственной украинкой на турнире Большого Шлема

Леся Цуренко (справа) обыграла Ангелину Калинину (слева) / Фото: Getty Images

Сегодня на Уимблдоне прошел "украинский" день. В женском одиночном турнире во второй раунд вышли три наши спортсменки, и все они провели свои матчи в среду.

Причем две из них противостояли друг другу – Ангелина Калинина вынуждена была сразиться с Лесей Цуренко. Победительницей стала более опытная теннисистка из Ровенской области.

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Калинина выиграла первый сет со счетом 6:3, однако два следующих сета остались за Цуренко. Примечательно, что девушки не выполнили ни одного эйса, а также сделали по четыре двойные ошибки.

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В третьем круге Леся станет единственной представительницей Украины. Марта Костюк сошлась на корте с лучшей теннисисткой Китая Чжан Шуай (7:6/6:2). При этом китаянка не сделала ни одного эйса (у Марты – 4), однако наша спортсменка допустила аж пять двойных ошибок.

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Соперницей Цуренко в третьем круге станет немка Юле Нимайер. Во втором круге девушка уверенно разобралась с третьей ракеткой мира Анетт Контавейт. Матч состоится 1 июля.