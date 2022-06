Король Испании поздравил короля тенниса с триумфом на Ролан Гаррос

В воскресенье, 5 июня, в финальном матче Открытого чемпионата Франции-2022 встретились Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. Напомним, чемпионкой женского одиночного разряда Ролан Гарроса стала полька Ига Свентек.

Для испанца этот финал стал 14-м в карьере. Все предыдущие он не проигрывал. Не стал исключением из правил и отчетный турнир.

Король тенниса не оставил шансов своему сопернику, уверенно разобравшись по итогам трех сетов. Соперники провели на корте 2 часа 20 минут.

Ролан Гаррос. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 6:3, 6:0

Победа стала для 36-летнего испанца 22-й на турнирах Большого шлема. Он лучший в истории тенниса по этому показателю. Кроме того, Надаль обновил рекорд по количеству побед (14) в Ролан Гарросе.

2005 2022



17 years ago to the day...



And still just as special.#RolandGarros | @RafaelNadalpic.twitter.com/bCD0Ecg0r0