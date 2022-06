Король Іспанії привітав короля тенісу з тріумфом на Ролан Гаррос

У неділю, 5 червня, у фінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції-2022 зустрілися Рафаель Надаль та Каспер Рууд. Нагадаємо, чемпіонкою жіночого одиночного розряду Ролан Гарроса стала полька Іга Свьонтек.

Для іспанця цей фінал став 14-м у кар'єрі. Усі попередні він не програвав. Не став винятком із правил і звітний турнір.

Король тенісу не залишив шансів своєму супернику, впевнено розібравшись за підсумками трьох сетів. Суперники провели на корті 2 години 20 хвилин.

Ролан Гаррос. Фінал

Рафаель Надаль (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія) – 6:3, 6:3, 6:0

Перемога стала для 36-річного іспанця 22-ю на турнірах Великого шолома. Він найкращий в історії тенісу за цим показником. Крім того, Надаль оновив рекорд із кількості перемог (14) у Ролан Гарросі.

2005 2022



17 років тому до дня...



And still just as special. #RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/bCD0Ecg0r0