Король Іспанії привітав короля тенісу з тріумфом на Ролан Гаррос

Іспанець Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Франції 2022 року. Цією перемогою іменитий тенісист оновив рекорд за кількістю виграних Гранд-слемів

Король Іспанії особисто привітав Надаля з перемогою / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 5 червня, у фінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції-2022 зустрілися Рафаель Надаль та Каспер Рууд. Нагадаємо, чемпіонкою жіночого одиночного розряду Ролан Гарроса стала полька Іга Свьонтек.

Для іспанця цей фінал став 14-м у кар'єрі. Усі попередні він не програвав. Не став винятком із правил і звітний турнір.

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Король тенісу не залишив шансів своєму супернику, впевнено розібравшись за підсумками трьох сетів. Суперники провели на корті 2 години 20 хвилин.

Ролан Гаррос. Фінал

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Рафаель Надаль (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія) – 6:3, 6:3, 6:0

Перемога стала для 36-річного іспанця 22-ю на турнірах Великого шолома. Він найкращий в історії тенісу за цим показником. Крім того, Надаль оновив рекорд із кількості перемог (14) у Ролан Гарросі.

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2005 2022



17 років тому до дня...



And still just as special. #RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/bCD0Ecg0r0 - TENNIS (@Tennis) June 5, 2022

Надаль став самим віковим чемпіоном Відкритого чемпіонату Франції, оновивши досягнення іспанця Андреса Хімено

З визначним успіхом екс-першу ракетку світу привітав король Іспанії Філіп VI, який відвідав фінал Ролан Гарроса.

Не залишив без уваги досягнення свого співвітчизника мадридський Реал. Володар Ліги чемпіонів-2022 привітав Надаля у соціальних мережах. Королівський клуб здобув 14 перемог у найпрестижнішому клубному турнірі, така ж кількість перемог Надаля у Ролан Гаррос.

Enhorabuena por una nueva gesta, @RafaelNadal . Es un orgullo gaudir d'un gran madridista y soci d'honor del Real Madrid com el millor tenista de todos los tiempos. Felicidades por tu 22º Grand Slam, el 14º @rolandgarros , sin duda un número mágico en este 2022 - Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2022