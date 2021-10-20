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Украина отказалась ехать на чемпионат Европы в Россию

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 октября, 18:19
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Сборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в России. Ехать в РФ отказались лидеры нашей сборной. Команда сосредоточиться на подготовке к ЧМ
Михаил Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в Россию
Михаил Романчук отказался ехать на чемпионат Европы в Россию / Фото: REUTERS

Руководство Федерации плавания Украины планировало привезти в Россию лишь топовых спортсменов, так как государство не оплачивает участие в турнирах на территории РФ, а везти большую делегацию за свой счет будет дорого.

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"Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть с тех спортсменов, которые могут бороться за медали.

Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов.

Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем
Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем / Фото: Getty Images

Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался он участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов ", – сообщил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков.

В итоге было принято решение полностью проигнорировать чемпионат Европы в России.

В то же время глава федерации заверил, что никаких очков Украина не теряет, отказываясь от выступления на Евро.

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Кроме того, в начале декабря состоится чемпионат мира, и украинские пловцы сосредоточат подготовку именно на этом турнире, сообщает suspilne.media.

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