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Рестлер поджег соперника прямо во время шоу: горячее видео

22 декабря, 00:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

В конце боя Ортон нокаутировал соперника коронным приемом и смотрел , как он догорает

Несмотря на то, что всем известно о постановочных боях в рестлинге, очередное шоу World Wrestling Entertainment шокировало своей жестокостью. В одном из главных поединков вечера Рэнди Ортон у всех на глазах поджег своего соперника Брэя Уайатта.

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Да-да, вам не показалось. Схватка проходила по правилам Firefly Funhouse Inferno, цель которой – поджечь противника. Бойцы долго и поочередно избивали друг друга на ринге, после чего битва переместилась "за канаты". В какой-то момент Ортон сумел поджечь Уайатта. Охваченный пламенем Брэй бросился душить соперника, однако тот сумел освободиться от "горячих объятий".

Затем Уайатт вернулся на ринг, но там Ортон провел против него коронный прием и нокаутировал. А затем снова поджег соперник и наблюдал, как он догорает.

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Как рассказали организаторы шоу, огненный бой был записан заранее в воскресенье, для некоторых сцен понадобилось даже несколько дублей. А в конце боя на ринге догорает не боец, а манекен.

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рестлинг рестлер

Источник: Сегодня|Спорт

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