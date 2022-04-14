Стали известны полуфиналисты Лиги чемпионов: какие пары, когда матчи и кто фаворит

В 1/2 финала ЛЧ нас ждут англо-испанские дуэли – Ливерпуль против Вильярреала и Манчестер Сити против Реала. Рассказываем о датах матчей и прогнозе букмекеров

Всего четыре команды остались в борьбе за путевку на "Стад-де-Франс", где пройдет финал ЛЧ

Сегодня прошли последние четвертьфинальные игры Лиги чемпионов. Они стали счастливыми для англичан, дальше прошли Ливерпуль и Манчестер Сити.

Команда Юргена Клоппа сыграла с Бенфикой в огненную ничью (3:3) и благодаря победе в первом матче прошла дальше. А манкунианцы удержали нулевую ничью в Мадриде и также вышли в полуфинал из-за триумфа неделю назад.

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Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет с Вильярреалом, а Реал будет сражаться с Манчестер Сити. Первые игры пройдут 26-27 апреля на полях английских команд, ответные – 3-4 мая в Испании.

Букмекеры уже оценили шансы команд на финал. По их мнению, нас ждет английская дуэль в решающем матче. Коэффициент на проход Ливерпуля составляет 1.14 против 6.29 на Вильярреал. Что же касается второй пары, то на успех Сити можно поставить за 1.32, а на Реал – за 3.59.

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Финал турнира 28 мая примет "Стад-де-Франс", который расположен в пригороде Парижа. Стоит также отметить, что в полуфинале возможно украинское дерби.

В составе Реала выступает Андрей Лунин, а за Ман Сити играет Александр Зинченко. Впрочем, оба игрока пока проигрывают конкуренцию за место в старте.