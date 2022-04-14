Стали відомі півфіналісти Ліги чемпіонів: які пари, коли матчі та хто фаворит

У 1/2 фіналу ЛЧ на нас чекають англо-іспанські дуелі – Ліверпуль проти Вільярреала та Манчестер Сіті проти Реала. Розповідаємо про дати матчів та прогноз букмекерів

Усього чотири команди залишилися у боротьбі за путівку на "Стад-де-Франс", де пройде фінал ЛЧ

Сьогодні відбулися останні чвертьфінальні ігри Ліги чемпіонів. Вони стали щасливими для англійців, далі пройшли Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Команда Юргена Клоппа зіграла з Бенфікою у вогняну нічию (3:3) і завдяки перемозі у першому матчі пройшла далі. А манкуніанці втримали нульову нічию у Мадриді й також вийшли до півфіналу через тріумф тиждень тому.

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Таким чином, у півфіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє з Вільярреалом, а Реал боротиметься з Манчестер Сіті. Перші ігри відбудуться 26-27 квітня на полях англійських команд, другі – 3-4 травня в Іспанії.

Букмекери вже оцінили шанси на фінал. На їхню думку, нас чекає англійська дуель у вирішальному матчі. Коефіцієнт на прохід Ліверпуля становить 1.14 проти 6.29 на Вільярреал. Що ж до другої пари, то на успіх Сіті можна поставити за 1.32, а на Реал – за 3.59.

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Фінал турніру 28 травня прийме "Стад-де-Франс", який розташований у передмісті Парижа. Варто також зазначити, що у півфіналі можливе українське дербі.

У складі Реала виступає Андрій Лунін, а за Ман Сіті грає Олександр Зінченко. Втім, обидва гравці поки що програють конкуренцію за місце у старті.