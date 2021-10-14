Донбасс хлопнул дверью и вылетел из Лиги чемпионов

Лидер украинского хоккея Донбасс не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, команда заняла третье место в группе

Борьба у ворот / Фото: ХК "Донбасс"

Донецкий Донбасс завершил свое выступление в хоккейной Лиге чемпионов.

В последнем туре группового этапа на выезде Донбасс обыграл лидера группы австрийский Клагенфурт -2:1. Но эта победа не помогла нашей команде выйти в плей-офф.

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Клагенфурт – Донбасс – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Лялька (Медведев) – 07:16, 1:1 – Капель (Фревис, Вюршль) – 27:27, 1:2 – Шишлянников (Бирюков, Жульдиков – бол.) – 54:44.

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В итоге команды в группе расположились так: Клагенсфурт – 13 очков (6 матчей), Руан – 10 (6), Донбасс – 8 (6), Рунгстед – 5 (6).

Далее прошли Клагенсфурт и Руан.