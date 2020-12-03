"Заря" – "Лестер": видео гола и ключевых моментов матча Лиги Европы

Вот это "Заря" разошлась! В пятом туре группового этапа Лиги Европы луганчане в Запорожье переиграли лидера группы – английский "Лестер" – 1:0. Единственный гол в матче на "Славутич-Арене" на 84-й минуте забил иранский нападающий хозяев Аллахьяр Сайядманеш, который только тремя минутами ранее заменил Александра Гладкого.

Реклама

Читайте также: "В "Заре" сейчас психологический подъем": нападающий луганчан – о матче с "Лестером"

Смотрите обзор матча "Заря" – "Лестер"

Но, к сожалению, даже несмотря на победу над "Лестером", "Заря" уже потеряла всякие шансы пробиться в 1/16 Лиги Европы. Виной тому "Брага", которая в параллельном матче одолела в Афинах АЕК – 4:2, тогда как луганчанам нужно было, чтобы греческая команда не проиграла свой поединок. Увы и ах... У "Лестера" и "Браги" уже по 10 очков, у "Зари" – 6.

Реклама

"Заря" – "Лестер" / Фото: Reuters В тренде "Заря" обыграла "Лестер"! Но потеряла шансы на евровесну

Таким образом, выездная игра заключительного тура группового этапа с "Брагой" 10 декабря для "Зари" превращается в формальность. Хотя необходимость набора очков для таблицы коэффициентов УЕФА никто не отменял.

Напомним, что ранее на неделе "Шахтер" в Лиге чемпионов обыграл в Киеве "Реал" 2:0.

Смотрите, как ранее "Заря" разгромила АЕК

Реклама

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама