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"Заря" – "Лестер": видео гола и ключевых моментов матча Лиги Европы

3 декабря, 22:27

Елена Павлова Елена Павлова

Поединок 5-го тура состоялся в Запорожье на "Славутич-Арене"

Вот это "Заря" разошлась! В пятом туре группового этапа Лиги Европы луганчане в Запорожье переиграли лидера группы – английский "Лестер" – 1:0. Единственный гол в матче на "Славутич-Арене" на 84-й минуте забил иранский нападающий хозяев Аллахьяр Сайядманеш, который только тремя минутами ранее заменил Александра Гладкого.

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Смотрите обзор матча "Заря" – "Лестер"

Но, к сожалению, даже несмотря на победу над "Лестером", "Заря" уже потеряла всякие шансы пробиться в 1/16 Лиги Европы. Виной тому "Брага", которая в параллельном матче одолела в Афинах АЕК – 4:2, тогда как луганчанам нужно было, чтобы греческая команда не проиграла свой поединок. Увы и ах... У "Лестера" и "Браги" уже по 10 очков, у "Зари" – 6.

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"Заря" – "Лестер"

"Заря" – "Лестер" / Фото: Reuters

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Таким образом, выездная игра заключительного тура группового этапа с "Брагой" 10 декабря для "Зари" превращается в формальность. Хотя необходимость набора очков для таблицы коэффициентов УЕФА никто не отменял.

Напомним, что ранее на неделе "Шахтер" в Лиге чемпионов обыграл в Киеве "Реал" 2:0.

Смотрите, как ранее "Заря" разгромила АЕК

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Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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