"В "Заре" сейчас психологический подъем": нападающий луганчан – о матче с "Лестером"

Форвард луганской "Зари" Владислав Кабаев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы, в котором бронзовые призеры чемпионата Украины сегодня примут лидера своей группы – английский "Лестер". Поединок в Запорожье начнется в 19:55. Онлайн-трансляция "Заря" – "Лестер" уже доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

Реклама

Читайте также: "Заря" – "Лестер": где смотреть решающий матч Лиги Европы

"У нас появился шанс в Лиге Европы и мы сделаем все, чтобы им воспользоваться. "Лестер" – очень хорошая команда. "Брага" показала, что с ними можно играть, и мы в первом тайме хорошо играли против англичан. Все в наших силах. Мы выиграли у АЕКа, обыграли "Минай", и у нас сейчас психологический подъем. У нас была проблема не в самой игре, а в психологии. Хотелось продолжать в том же духе", – цитирует Кабаева ТК Футбол.

Владислав Кабаев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Отметим, что "Лестер", досрочно обеспечив путевку в 1/16 Лиги Европы, позволил себе прибыть в Запорожье без ряда лидеров. За "лисов" точно не сыграют Джейми Варди, Джонни Эванс, Юри Тиллеманс и Каспер Шмайхель, которых тренерский штаб британского клуба решил поберечь на чемпионат Англии.

Реклама

Ранее мы давали прогноз Кирилла Круторогова на матч Лиги Европы "Заря" – "Лестер".

Смотрите, как "Заря" переиграла АЕК

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама