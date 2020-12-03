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"В "Заре" сейчас психологический подъем": нападающий луганчан – о матче с "Лестером"

3 декабря, 19:23

Елена Павлова Елена Павлова

Владислав Кабаев считает, что у команды появился шанс остаться в Лиге Европы

Форвард луганской "Зари" Владислав Кабаев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы, в котором бронзовые призеры чемпионата Украины сегодня примут лидера своей группы – английский "Лестер". Поединок в Запорожье начнется в 19:55. Онлайн-трансляция "Заря" – "Лестер" уже доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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"У нас появился шанс в Лиге Европы и мы сделаем все, чтобы им воспользоваться. "Лестер" – очень хорошая команда. "Брага" показала, что с ними можно играть, и мы в первом тайме хорошо играли против англичан. Все в наших силах. Мы выиграли у АЕКа, обыграли "Минай", и у нас сейчас психологический подъем. У нас была проблема не в самой игре, а в психологии. Хотелось продолжать в том же духе", – цитирует Кабаева ТК Футбол.

Владислав Кабаев

Владислав Кабаев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Отметим, что "Лестер", досрочно обеспечив путевку в 1/16 Лиги Европы, позволил себе прибыть в Запорожье без ряда лидеров. За "лисов" точно не сыграют Джейми Варди, Джонни Эванс, Юри Тиллеманс и Каспер Шмайхель, которых тренерский штаб британского клуба решил поберечь на чемпионат Англии.

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Ранее мы давали прогноз Кирилла Круторогова на матч Лиги Европы "Заря" – "Лестер".

Смотрите, как "Заря" переиграла АЕК

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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Лига Европы Заря Луганск Лестер Владислав Кабаев
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