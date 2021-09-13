Выражение лица бесценно: горе-болельщик не смог сфотографировать ликование Роналду

Фото страданий фаната Манчестер Юнайтед стало вирусным в Сети. Болельщик хотел запечатлеть исторический гол Криштиану Роналду, но его подвел смартфон

Криштиану Роналду забил два мяча Ньюкаслу / Фото: Reuters

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед спустя 12 лет, а в дебютном матче после возвращения отличился дублем. От ног 36-летнего нападающего пострадал Ньюкасл.

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Открыв счет в матче, Роналду побежал праздновать взятие ворот к трибунам в своем традиционном прыжке. В это время болельщики на трибуне ликовали вместе с португальцем и снимали исторический кадр на память. Все, кроме одного.

Бедняга находился всего в нескольких метрах от Роналду, но сделать заветный кадр ему помешал телефон. Футболист долго копался в меню с лицом, передающие все его разочарование в тот момент.

Кстати, несмотря на свой возраст, в одном из эпизодов матча Роналду продемонстрировал феноменальную скорость.