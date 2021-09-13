Человек-поезд! Криштиану Роналду удивил своей скоростью

36-летний форвард Манчестер Юнайтед разогнался до скорости 32,5 км/ч в матче против Ньюкасла, где он забил два гола

Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче после возвращение в МЮ / Фото: REUTERS

Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Во встрече, которая прошла 11 сентября, в составе МЮ дебютировал Криштиану Роналду.

Португалец стал автором дубля. При этом в одном из эпизодов матча 36-летний Роналду разогнался до скорости 32,5 км/ч!

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Отметим, что на начало сентября самым быстрым игроком в АПЛ нынешнего сезона являлся форвард Саутгемптона Адам Армстронг – 35,65 км/ч. На втором месте находился представитель Вулверхэмптона Адама Траоре – 35,6 км/ч.

Интересно, что рекордсмен мира в беге на стометровке Усейн Болт разгонялся до 44 км/ч.

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Кстати, ранее в отборе на ЧМ-2020 Криштиану Роналду побил невероятный рекорд. Португалец стал лучшим бомбардиром в истории сборных. Посмотрите, как он это сделал.