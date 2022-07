Украинский защитник покинул российский клуб после 4 месяцев войны

Переход экс-игрока сборной Украины в Бохум стал возможен благодаря механизму ФИФА, позволяющему легионерам приостанавливать срок действия контрактов с российскими клубами.

Were delighted to have signed centre-back Ivan #Ordets!



The Ukrainian has signed a contract until summer 2023. #VfLinBruneck#meinVfLpic.twitter.com/aVVxB1lXIC