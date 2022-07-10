Український захисник залишив російський клуб після 4 місяців війни

Гравець московського Динамо Іван Ордець на правах оренди виступатиме за команду Бохум у німецькій Бундеслізі

Уродженець розгромленої росіянами Волновахи Іван Ордець став гравцем Бохума / Фото: Колаж: Сьогодні

Перехід екс-гравця збірної України до Бохума став можливим завдяки механізму ФІФА, що дозволяє легіонерам призупиняти термін дії контрактів із російськими клубами.

Were delighted to have signed centre-back Ivan #Ordets !



The Ukrainian has signed a contract until summer 2023. #VfLinBruneck #meinVfL pic.twitter.com/aVVxB1lXIC - VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) July 10, 2022

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Ордець виступатиме за німецький клуб на правах оренди до кінця наступного сезону. 30-річний футболіст вже прибув до команди і провів перше тренування.

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Зазначимо, що контракт Ордеця з московським Динамо діятиме до літа 2024 року. До Росії уродженець Волновахи перебрався з донецького Шахтаря у 2019 році. За цей час центрбек зіграв 67 поєдинків та забив 5 м'ячів.

Іван Ордець/Фото "Динамо" Москва

Також на рахунку Івана 12 матчів у складі збірної України, до якої його перестали викликати після переходу до московського клубу.

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Раніше Олександр Алієв пригрозив Ордецю через війну в Україні. Екс-гравець київського Динамо обурився поведінкою колишнього партнера по збірній, який веселився на корпоративі у Москві, коли росіяни знищили його рідну Волноваху.

Нагадаємо, тренер московського Динамо Андрій Воронін зумів розірвати контракт у перші дні війни. Екс-гравець Ліверпуля, на відміну від Ордеця, відкрито виступає проти злочинних дій Росії.