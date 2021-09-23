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2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Роберто Де Дзерби: "В футбол можно играть ногами, но мы играем с умом и серцем"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 сентября, 00:46
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Донецкий Шахтер в поединке за Суперкубок Украины разгромил чемпиона Украины со счетом 3:0. После матча, наставник "горняков" рассказал о завоевании престижного трофея
Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над киевским Динамо (3:0).

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- Очень рад сегодня. Особенно рад за команду, потому что в прошлом сезоне ничего не выиграли. Очень рад за клуб, президента, менеджеров, которые поверили в меня. Очень рад за всех болельщиков из Донецка, которые не могут поддерживать команду физически. Но это первый шаг.

В субботу у нас очень важный матч в чемпионате. Мы должны готовиться к этому матчу правильно. И даже после победы мы должны быть голодными. Мы сегодня выиграли и играли в очень хороший футбол.

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- Было впечатление, будто Шахтер играл в финале еврокубка, судя по настрою.

- В футбол, конечно, можно играть ногами, но, во-первых, мы играем с умом и сердцем. Не существует большой команды без сердца. Думаю, мои ребята должны больше верить в себя, что они очень сильные. Они молодые. У них в прошлом сезоне не очень хорошо получилось. Но они все сильные футболисты.

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- Что случилось с Матвиенко на старте матча и что он доиграл до конца. Это тоже характеризует его персональные качества, настрой команды?

- Матвиенко – прекрасный футболист. Я хочу видеть его всегда таким, как сегодня вечером. Его игровые качества, его уровень очень высокий, особенно его характер. Когда шутил с ним, сказал, что в следующий раз я сломаю ему голову.

- У вас была перепалка с Вукоевичем. О чем говорили? Почувствовали, что такое украинское классико?

- Если это необходимо, мы тоже готовы к этому.

- 11 дней – и снова матч с Динамо. Он будет таким же?

- Нет, считаю, Динамо – очень сильная команда. Они – чемпионы прошлого сезона. У них есть тренер, который выиграл очень много трофеев. Их тренер – мастер. Они купили новых хороших футболистов. Поэтому они фавориты.

Мы – Шахтер, мы престижный клуб с прекрасной историей. Мы все вместе должны показать, что здесь на правильном месте. Поэтому через 11 дней мы должны играть еще более мотивировано, – сказал тренер Шахтера в эфире канала Футбол 1.

Смотрите обзор битвы за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо

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