Пузата хата: Зинченко развеселил друзей снимком с беременной женой

Игрок сборной Украины Александр Зинченко похвастался в соцсетях фотографией из отпуска, он сфотографировался с Владой возле бассейна, пара ждет первенца

Зинченко скоро станет отцом / Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после Евро-2020 уехал в отпуск. Футболист проводит каникулы вместе с женой, которая скоро родит первенца.

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Зинченко опубликовал фото с Владой на фоне бассейна. Его подписчики по-доброму начали шутить в комментариях: "Пузата хата", – написал один. "Вот он твой кубок, Саня", – ответил другой. "Зинченкиньо", – на бразильский манер придумали прозвище ребенку друзья футболиста.

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Ранее мы писали, что беременная жена устроила Зинченко допрос после Кипра. "Почему ты бил пенальти?" – интересовалась Влада. Этот гол футболист посвятил своей жене и будущему ребенку.

Смотрите гол Александра в ворота Кипра: