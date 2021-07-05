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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Важнее любых слов: Зинченко оплатил приезд в Украину детского хирурга

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 июля, 18:07
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Вице-капитан сборной Украины после вылета из Евро совершил благородный поступок и оплатил приезд во Львов детского пластического хирурга
Александр Зинченко сделал благородный поступок
Александр Зинченко сделал благородный поступок / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко оплатил приезд в Украину немецкого пластического хирурга Клауса Экснера. Он прибыл во Львов, где будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями, пишет footboom.

Отмечается, что это уже 13-й приезд немца в Украину. В очередь к хирургу выстроились более полусотни пациентов.

Напомним, что Александр Зинченко признан лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020. Также в ТОП-5 игроков сборной Украины, по оценкам аналитиков, вошли Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Артем Довбик.

Также мы писали, что Зинченко заговорил на украинском после поражения Англии. Пока что в соцсетях и с ошибками. Полузащитник нашей сборной после вылета с чемпионата Европы написал сообщение с благодарностью болельщикам и с верой в силу команды.

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