Нидерланды – Италия: онлайн суперматча в Лиге наций

Сегодня во втором туре Лиги наций в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена" состоится поединок сборных Нидерландов и Италии. Матч начнется в 21:45, мы проводим мультимедийный онлайн с видеоповторами голов и моментов, комментариями ключевых эпизодов. Нидерланды – Италия: где смотреть матч Лиги наций

Нидерланды – Италия

90+5’ Конец матча Финальный свисток! Итальянцы минимально обыгрывают сборную Нидерландов благодаря голу Бареллы - 1:0! 90+5’ Желтая карточка Депай в концовке матча получает желтую. Следующий поединок Мемфис пропустит. 90+3’ Фол в центре поля. Депай грубо сыграл против Иммобиле. Брых не наказывает лидера нидерландской сборной. 90+1’ Кин выскочил на свидание с вратарем, оббежал его, но пробил неточно. 90’ Пять минут добавлено во втором тайме. 90’ Замена Тем временем Манчини выпускает Кьезу. Отдыхать отправляется Инсинье. 89’ Не сумели голландцы воспользоваться шансом. Только заработанный угловой. 88’ Желтая карточка Кьеллини на углу штрафной нарушил правила против Думфриса. Шанс для голландцев. Желтая для Джорджо. 83’ Де Йонг берется за дело! Люк выиграл борьбу на втором этаже после подачи со штрафного и пробил в створ ворот. Доннарумма на месте. 82’ Желтая карточка Кристанте на первой же минуте своего пребывания на поле зарабатывает желтую карточку. 81’ Замена Тренер Нидерландов идет ва-банк! Вместо защитника Аке он выпускает центрфорварда де Йонга. 81’ Замена Замена у Италии! Кристанте меняет Локателли. 78’ Инсинье рискнул пробить с дальней дистанции. Неудачно. 75’ Нидерланды, откровенно говоря, разочаровывают. Возможно так повлиял уход Кумана? 74’ Спинаццола передачей нашел Кина в штрафной. Мойзе принял мяч и вторым касанием пробил по воробьям. 70’ Замена Замена у сборной Нидерландов! Думфрис меняет Хатебура. 69’ Желтая карточка Велтман награжден желтой карточкой за толчок в спину Спинаццолы. 67’ МОМЕНТ! Иммобиле отдал в свободную зону, куда набежал Кин и в касание пробил. Мяч разминулся со штангой. 66’ Иммобиле не попал по мячу из выгодной позиции после заброса в штрафную. 64’ Инсинье убежал в контратаку. Войдя в штрафную Лоренцо подключил Жоржиньо, который неудачно пробил по воротам. 59’ Вейналдум классной передачей нашел Депая, который с 15 метров пробил в соперника. 57’ Замена Замена у сборной Нидерландов! Бергвейн меняет ван де Бека. 55’ Хозяева отвечают! Депай убежал по флангу и отпасовал на линию штрафной на ван де Бека, тот в касание пробил над перекладиной. 53’ Ух, как здорово Инсинье с линии штрафной крутил в дальний угол. Силлессен не менее эффектно перевел на угловой. 52’ Голландцы ошиблись в обороне. Иммобиле выскочил на свидание с голкипером соперника, но вовремя успел Хатебур и спас свою команду. 45’ Начало второго тайма Команды на поле. Арбитр дает свисток о начале второго тайма. Статистика первого тайма 45+2’ Перерыв Перерыв! 45+1’ Гол ГОООООООООООЛ! Итальянцы забивают в первом тайме. Иммобиле навесил во вратарскую, куда вбежал миниатюрный Барелла и ударом головой пробил Силлессена. Гол в раздевалку! 45’ Две минуты компенсировал судья в первом тайме. 42’ Замена Вместо травмированного Дзаньоло на поле выходит Мойзе Кин. 40’ Травма УУУ! Дзаньоло жестко столкнулся с ван де Беком и не сможет продолжить матч. 38’ И вновь Инсинье проделал этот трюк, только в этот раз вышло не так опасно. Мяч послушно прилетел в руки Силлессену. 35’ УХ! Инсинье напомнил о себе. Лоренцо сместился с фланга в центр и с правой пробил в дальний угол. Мяч в сантиметрах разминулся со стойкой ворот. 33’ Промес сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам, но удар получился не сильным и по центру. Доннарумма со второго раза завладел футбольной сферой. 29’ Спинаццола залез в офсайд после диагонали со своей половины поля. 27’ Иммобиле на позиции правого вингера вошел в штрафную и выкатил на Бареллу, тот пробил по воротам, но мяч после рикошета послушно прилетел в руки Силлессена. 26’ Велтман пострадал в обороне от рук Иммобиле, который отчаянно боролся за мяч. 23’ Желтая карточка Д’Амброзио в борьбе за мяч ударил по голове Промеса и завалил его на газон. Первая желтая карточка в нашем матче. 18’ ОПАСНО! Иммобиле вошел в штрафную, на замахе убрал соперника и пробил рядом с дальней штангой. 17’ МОМЕНТ! Спинаццола прорвался в штрафную и выполнил подачу на дальнюю, откуда Дзаньоло пробил через себя выше ворот! 14’ Напомним, что на этом раунде Лиги наций система ВАР не задействована. 13’ Спинаццола уркой остановил Депая в штрафной. Брых не ставит пенальти. Ситуация - 50 на 50. 12’ Барелла пробил из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от игрока Нидерландов ушел на угловой. 9’ Ван Дейк поборолся за мяч после подачи с углового. Мяч попал в игрока Италии. Капитан показал, что мяч попал в руку, но Брых не повелся. 8’ Кьеллини сбросил мяч на своего голкипера, но Доннарумма не смог принять как следует и выпустил на угловой. 6’ Спинаццола выполнил прострел с левого фланга. Мяч попал в Хатебура и вышел на угловой, с которого итальянцы не сумели извлечь опасный момент. 3’ Иммобиле получил мяч в штрафной соперника и прострелил на дальнюю штангу, но партнеров там не оказалось. 2’ Хатебур выполнил длинную передачу в штрафную, Промес попытался не выпустить мяч за пределы поля, но не удалось. Итальянцы с мячом. 1’ Начало матча Начинаем! Стартовые составы:



Нидерланды: Силлессен — Хатебур, Велтман, ван Дейк, Аке — де Роон, ван де Беек, Ф. де Йонг — Вейналдум, Депай, Промес.

Запасные: Крул, Бизот, Тете, Фер, Бергвейн, Бабель, Схюрс, Строотман, Ихаттарен, Вейндал, Л. де Йонг, Думфрис.



Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Дзаньоло, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Краньо, Ди Лоренцо, Кристанте, Пеллегрини, Белотти, Манчини, Кьеза, Ачерби, Флоренци, Кин, Капуто.

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В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Нидерландов дошла до финала, где проиграла Португалии со счетом 0:1. Итальянцы заняли второе место в группе с португальцами и поляками: 1 победа, 2 ничьих и 1 поражение.

В первом туре нового сезона Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов обыграла на своем поле команду Польши, которая без своего лидера Роберта Левандовского нанесла лишь один удар по воротам соперника.

В свою очередь, итальянская сборная расписала ничью с Боснией и Герцеговиной, причем команде Роберто Манчини пришлось отыгрываться.

Кто фаворит? Аналитики букмекерских контор дают небольшое преимущество хозяевам поля. Так, коэффициент на победу сборной Нидерландов составляет 2.40, на победу Италии – 3.20, а на ничью – 3.30.

Вероятность результата матча по котировкам букмекеров: победа Нидерландов 41%, ничья 29%, победа Италии 30%.

Чей состав дороже? В футбол играют не деньги, но стоит обратить внимание на оценочную трансферную стоимость футболистов в заявках двух сборных. Тут впереди итальянцы – игроков этой команды transfermarkt оценивает в 802 миллиона евро, а голландских футболистов – в 562 миллиона.

Где смотреть? Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на канале "Футбол 2" в 09:50 и канале "Футбол 1" в 16:35.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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