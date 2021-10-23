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Правнук Муссолини сыграет за Лацио: неожиданный дебютант в Серии А

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 октября, 23:24
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Кадровый голод римского Лацио накануне матча Серии А с Вероной вынудил тренера Маурицио Сарри включить в заявку родственника одиозного политика
Правнук Муссолини и родственник Софи Лорен попал в заявку на матч Серии А
Правнук Муссолини и родственник Софи Лорен попал в заявку на матч Серии А

В 9-м туре Серии А римский Лацио сыграет на выезде против Вероны. Наставник римских "орлов" решил вызвать на матч 18-летнего правнука диктатора Бенито Муссолини.

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Романо Флориани Муссолини играет на позиции правого защитника, но при необходимости может сыграть и в центре обороны. В марте этого года Муссолини заключил профессиональный контракт с Лацио, играя преимущественно за молодежный состав.

Романо Флориани – сын Мауро Флориани и Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора Бенито Муссолини. Интересно, что в родословной Романо есть не только знаменитый прадедушка. Тетей его матери является прославленная итальянская актриса и певица Софи Лорен.

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Фото: corrieredellosport.it
Фото: corrieredellosport.it

Отметим, что Лацио считался любимым клубом Бенито Муссолини. По сегодняшний день фанаты римского клуба придерживаются ультраправых взглядов. В свое время знаменитый итальянский футболист Паоло Ди Канио, выступая в составе Лацио, поприветствовал фанатов жестом со вскинутой к небу рукой.

После восьми сыгранных матчей римский Лацио набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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