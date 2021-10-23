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Правнук Муссоліні зіграє за Лаціо: несподіваний дебютант у Серії А

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 жовтня, 23:24
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Кадровий голод римського Лаціо напередодні матчу Серії А з Вероною змусив тренера Мауріціо Саррі включити в заявку родича одіозного політика
Правнук Муссоліні і родич Софі Лорен потрапив в заявку на матч Серії А
Правнук Муссоліні і родич Софі Лорен потрапив в заявку на матч Серії А

У 9-му турі Серії А римський Лаціо зіграє на виїзді проти Верони. Наставник римських "орлів" вирішив викликати на матч 18-річного правнука диктатора Беніто Муссоліні.

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Романо Флоріану Муссоліні грає на позиції правого захисника, але за необхідності може зіграти і в центрі оборони. У березні цього року Муссоліні уклав професійний контракт з Лаціо, граючи переважно за молодіжний склад.

Романо Флоріану – син Мауро Флоріану і Алессандри Муссоліні, внучки фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Цікаво, що в родоводі Романо є не тільки знаменитий прадід. Тіткою його матері є прославлена італійська актриса і співачка Софі Лорен.

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Фото: corrieredellosport.it
Фото: corrieredellosport.it

Відмітимо, що Лаціо вважався улюбленим клубом Беніто Муссоліні. До сьогоднішнього дня фанати римського клубу дотримуються ультраправих поглядів. Свого часу знаменитий італійський футболіст Паоло Ді Каніо, виступаючи в складі Лаціо, привітав фанатів жестом із піднятими до неба рукою.

Після восьми зіграних матчів римський Лаціо набрав 14 очок і займає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А.

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