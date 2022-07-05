Горячие фото с пляжа. Жена звезды ПСЖ нежится на солнце в миниатюрном бикини (фото)

Супруга аргентинского футболиста Мауро Икарди Ванда похвасталась своими идеальными формами в социальной сети

Ванда Нара не скучает на отдыхе / Фото: Коллаж: Сегодня

Семья звезды аргентинского футболиста ПСЖ Мауро Икарди и Ванды Нары была на грани развала. Жена и по совместительству агент футболиста публично обвинила супруга в измене.

Однако позже страсти улеглись и пара помирилась. Свой летний отпуск 35-летняя модель провела в Африке. Именно оттуда Ванда порадовала своих подписчиков в Instagram горячими фото.

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Во время летнего отпуска сексапильная жена звезды ПСЖ посетила Милан, где Икарди в свое время защищал цвета Интера. Там красотка сделала ну очень откровенное селфи.

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Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. От Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.