Гарячі фото з пляжу. Дружина зірки ПСЖ ніжиться на сонці у мініатюрному бікіні (фото)

Дружина аргентинського футболіста Мауро Ікарді Ванда похвалилася своїми ідеальними формами у соціальній мережі

Ванда Нара не скучает на отдыхе / Фото: Колаж: Сьогодні

Сім'я зірки аргентинського футболіста ПСЖ Мауро Ікарді та Ванди Нари була на межі розвалу. Дружина і за сумісництвом агент футболіста публічно звинуватила дружина в зраді.

Однак пізніше пристрасті вщухли і пара помирилася. Свою літню відпустку 35-річна модель провела в Африці. Саме звідти Ванда порадувала своїх підписників у Instagram гарячими фото.

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Під час літньої відпустки сексапільна дружина зірки ПСЖ відвідала Мілан, де Ікарді свого часу захищав кольори Інтера. Там красуня зробила ну дуже відверте селфі.

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Зазначимо, що Ванда Нара та Мауро Ікарді одружилися у травні 2014 року. Ікарді повів модель іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Від Максі дівчина народила трьох синів, а у шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві доньки.