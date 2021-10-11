Армения рвется на ЧМ-2022: расписание и трансляции матчей 11 октября

Квалификация чемпионата мира 2022 года подходит к концу. И каждый матч становится на вес золота. Сегодня в Европе будет сыграно 11 поединков отборочного цикла.
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21:45. Эстония – Уэльс
21:45. Беларусь – Чехия
ГРУППА G
21:45. Нидерланды – Гибралтар
21:45. Норвегия – Черногория
21:45. Латвия – Турция
ГРУППА Н
19:00. Кипр – Мальта
ТВ: Футбол 2
21:45. Словения – Россия
21:45. Хорватия – Словакия
ТВ: Футбол 1
ГРУППА J
21:45. Исландия – Лихтенштейн
21:45. Северная Македония – Германия
ТВ: Футбол 2
21:45. Румыния – Армения
ТВ: Футбол 3
Ранее мы писали, что самый дорогой украинский футболист Руслан Малиновский дал понять, что согласен поставить точку в скандале с тренером сборной Александром Петраковым.