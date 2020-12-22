Тайсон побывал на тренировке "Интера" и договорился о двухлетнем контракте

Полузащитник "Шахтера" Тайсон договорился с "Интернасьоналом" о двухлетнем контракте. Чтобы убедить "горняков", бразильский клуб готов заплатить и предоставить донецкой команде предпочтительное право покупки любого из своих основных игроков – сообщает UOL Esporte. Ранее Тайсон трогательно рассказал, почему покинет "Шахтер".

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Сегодня 32-летний бразильский футболист сегодня посетил тренировку "Интернасьонала".

"Болельщики "Интернасьонала" могут быть спокойными. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет родной клуб. Но это зависит не только от меня, это зависит от предстоящих переговоров. И у меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером". В январе я вернусь в Украину, чтобы продолжить выступления. И собираюсь поговорить с людьми внутри донецкого клуба, чтобы узнать все, что происходит", – сказал Тайсон после тренировки.

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А по информации Internacional TimeLine со ссылкой на журналиста Александре Эрнста, донецкий клуб готов разорвать контракт с Тайсоном и предоставить ему статус свободного агента, если бразильский "Интер" заплатит 800 000 евро. Тогда как Transfermarkt оценивает бразильца в 8 миллионов евро.

Смотрите, как Тайсон играл против "Миная"

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