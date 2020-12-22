Українська
$ 28,04
34,18

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Тайсон побывал на тренировке "Интера" и договорился о двухлетнем контракте

22 декабря, 20:24

Елена Павлова Елена Павлова

Бразильский клуб готов предоставить "Шахтеру" предпочтительное право покупки любого из своих основных игроков

Полузащитник "Шахтера" Тайсон договорился с "Интернасьоналом" о двухлетнем контракте. Чтобы убедить "горняков", бразильский клуб готов заплатить и предоставить донецкой команде предпочтительное право покупки любого из своих основных игроков – сообщает UOL Esporte. Ранее Тайсон трогательно рассказал, почему покинет "Шахтер".

Реклама

Сегодня 32-летний бразильский футболист сегодня посетил тренировку "Интернасьонала".

"Болельщики "Интернасьонала" могут быть спокойными. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет родной клуб. Но это зависит не только от меня, это зависит от предстоящих переговоров. И у меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером". В январе я вернусь в Украину, чтобы продолжить выступления. И собираюсь поговорить с людьми внутри донецкого клуба, чтобы узнать все, что происходит", – сказал Тайсон после тренировки.

Читайте также: Тайсон заявил, как далеко "Шахтер" должен зайти в Лиге Европы

А по информации Internacional TimeLine со ссылкой на журналиста Александре Эрнста, донецкий клуб готов разорвать контракт с Тайсоном и предоставить ему статус свободного агента, если бразильский "Интер" заплатит 800 000 евро. Тогда как Transfermarkt оценивает бразильца в 8 миллионов евро.

Смотрите, как Тайсон играл против "Миная"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Шахтер Донецк тренировка Тайсон футболист Интернасьональ Интернасионал трансфер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)
Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)Футбол
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 года
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 годаЧУ по футболу
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера" (фото)Футбол
Цыганков с красоткой из Винницы в Мексике: фото отпуска самого дорогого игрока УПЛ
Цыганков с красоткой из Винницы в Мексике: фото отпуска самого дорогого игрока УПЛФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять