Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Тайсон трогательно рассказал, почему покинет "Шахтер"

13 октября, 12:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бразильский футболист хочет вернуться на родину и проводить время с семьей

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсона не будет подписывать новый контракт с украинским клубом. 32-летний бразилец проводит в УПЛ последний сезон, после чего вернется на родину. Напомним, по итогам сезона 2019/2020 Тайсона назвали лучшим футболистом чемпионата Украины.

Реклама

О своих планах хавбек рассказал сайту Goal.com.

  • О том, куда уедет:

"На этой неделе была встреча моего агента с представителями "Интернасьоналя". Надеюсь, в этот раз все закончится хорошо и через два месяца я смогу подписать предварительный контракт. Мы очень близки к тому, чтобы это произошло.

Сейчас я думаю не о том, чтобы оставаться здесь, а о возвращении домой. Уже говорил с друзьями, семьей. Они мне рассказывают обо всем, что происходит. Я приехал в Украину в 21 год, испугался, думал, что через год вернусь в "Интернасьонал". Но я здесь уже 11 лет".

  • Об отношениях с "Шахтером":

"У меня нет претензий к "Шахтеру", но время пришло. Я уже сказал клубу об этом. Заявил, что уважаю "Шахтер", но не собираюсь подписывать новый контракт. Меня попросили подумать. Но они уже знают, что в следующем году я не буду частью команды".

  • О себе в футболе и причинах ухода:

"Я просто хотел, чтобы у моей мамы был дом, чтобы семья больше не была в такой ситуации, как в Пелотасе. Я не жалуюсь на свою жизнь, она меня сделала тем, кем я есть. Я просто хотел оплатить счета дома у мамы за электричество...

В футболе я добился потрясающих результатов. И делал это не ради денег. Иначе я бы принял предложения из Саудовской Аравии или Китая. Это – ради семьи, моей дочери, которая далеко от меня, моего отца, который три года успешно борется с раком, это ради возвращения в Бейра-Рио, где меня всегда хорошо принимали".

Ранее лидер "Шахтера" перед матчем с "Динамо" сменил прическу и сравнил себя с легендой НБА.

Смотрите, как Тайсон забивал за "Шахтер" в четвертьфинале Лиги Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

контракт футбол Шахтер Донецк Тайсон футболист
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развитияФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять