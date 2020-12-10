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Тайсон заявил, как далеко "Шахтер" должен зайти в Лиге Европы

10 декабря, 18:29

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" намерены превзойти результат предыдущего сезона, когда остановились в шаге от финала

Один из лидеров "Шахтера" бразильский полузащитник Тайсон озвучил цель команды в Лиге Европы, куда "горняки" перебрались после того, как накануне сыграли 0:0 с "Интером" в Милане и заняли третье место в группе Лиги чемпионов.

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"Время играть в финале Лиги Европы. В прошлом сезоне мы прошли до полуфинала. Конечно, обидно вылетать за шаг до финала. Поэтому сейчас – время играть в финале"

"Мы должны играть так же, как и сейчас, воспринимать серьезно все матчи, и это касается не только Лиги Европы", – цитируют Тайсона каналы "Футбол 1/2/3"

Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что соперника по 1/16 Лиги Европы "Шахтер" узнает 14 декабря. Во время жеребьевки "горняки" будут сеяными, "Динамо" – нет. Но клубы из одной страны на этом этапе встретиться не могут.

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В полуфинале предыдущей Лиги Европы "Шахтер" проиграл 0:5 "Интеру", с которым теперь поквитался, оставив миланцев за бортом еврокубков.

Смотрите обзор матча "Интер" – "Шахтер" (0:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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