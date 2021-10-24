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Динамо --
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Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
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Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
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6 ноября 00:00
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Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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2 ноября 22:00
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Лилль --
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Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
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Шедевр Цыганкова и "пушка" Гармаша: видео голов и обзор матча УПЛ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 октября, 22:31
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Голы Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша принесли победу Динамо над Днепром-1 в центральном матче 12-го тура чемпионата Украины
Виктор Цыганков забил свой 9-й гол в чемпионате
Виктор Цыганков забил свой 9-й гол в чемпионате / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В Киеве на НСК "Олимпийском" команда Мирчи Луческу не имела право терять очки. Конкурент Динамо, донецкий Шахтер, в Полтаве обыграл Ворсклу (2:0) и сравнялся по очкам с киевлянами.

Открыть счет в матче "бело-синие" сумели только во втором тайме. Капитан Динамо Цыганков сотворил очередной шедевр. Виктор, в лучших традициях Андрея Ярмоленко, великолепно закрутил мяч в дальнюю девятку.

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А затем сработала замена Луческу. Денис Гармаш, вышедший во втором тайме, удвоил преимущество динамовцев.

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ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Динамо – Днепр-1 – 2:0

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Голы: Цыганков (50), Гармаш (70)

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Миколенко (Караваев, 76), Кендзера, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский, Цыганков, Витиньо (де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).

Днепр-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Билл, 85), Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.

После 12-ти сыгранных туров киевское Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, сохранив отрыв от основного конкурента в три очка. Днепр-1, проиграв матч в Киеве, опустился на пятую строку чемпионата.

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Команда
И
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П
Заб.
Пр.
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10
2
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Пропущеные 6
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7
3
2
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11
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Забитые 21
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24
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Днепр-1 Днепр-1 Дне
12
7
1
4
16
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2
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Результаты последних матчей: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
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9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
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3
3
5
10
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Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П П Н
11
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11
3
2
6
7
17
-10
11
Забитые 7
Пропущеные 17
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В П В
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Минай Минай Мин
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: Н Н П П П
13
Ингулец Ингулец Инг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П П
14
Львов Львов Льв
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
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1
4
7
12
26
-14
7
Забитые 12
Пропущеные 26
Разница -14
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1
1
10
13
29
-16
4
Забитые 13
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Ворскла
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Заря
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24:15
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Днепр-1
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Рух
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Колос
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Ингулец
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