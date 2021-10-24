Шедевр Цыганкова и "пушка" Гармаша: видео голов и обзор матча УПЛ

Голы Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша принесли победу Динамо над Днепром-1 в центральном матче 12-го тура чемпионата Украины
Виктор Цыганков забил свой 9-й гол в чемпионате / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В Киеве на НСК "Олимпийском" команда Мирчи Луческу не имела право терять очки. Конкурент Динамо, донецкий Шахтер, в Полтаве обыграл Ворсклу (2:0) и сравнялся по очкам с киевлянами.
Открыть счет в матче "бело-синие" сумели только во втором тайме. Капитан Динамо Цыганков сотворил очередной шедевр. Виктор, в лучших традициях Андрея Ярмоленко, великолепно закрутил мяч в дальнюю девятку.
А затем сработала замена Луческу. Денис Гармаш, вышедший во втором тайме, удвоил преимущество динамовцев.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
Динамо – Днепр-1 – 2:0
Голы: Цыганков (50), Гармаш (70)
Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Миколенко (Караваев, 76), Кендзера, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский, Цыганков, Витиньо (де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).
Днепр-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Билл, 85), Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.
После 12-ти сыгранных туров киевское Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, сохранив отрыв от основного конкурента в три очка. Днепр-1, проиграв матч в Киеве, опустился на пятую строку чемпионата.
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