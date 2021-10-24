Шедевр Циганкова і "гармата" Гармаша: відео голів та огляд матчу УПЛ

Голи Віктора Циганкова і Дениса Гармаша принесли перемогу Динамо над Дніпром-1 у центральному матчі 12-го туру чемпіонату України

Віктор Циганков забив свій 9-й гол в чемпіонаті / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У Києві на НСК "Олімпійському" команда Мірчі Луческу не мала право втрачати очки. Конкурент Динамо, донецький Шахтар, у Полтаві обіграв Ворсклу (2:0) і зрівнявся за очками з киянами.

Відкрити рахунок в матчі "біло-сині" зуміли тільки в другому таймі. Капітан Динамо Циганков створив черговий шедевр. Віктор, в кращих традиціях Андрія Ярмоленко, чудово закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

Реклама

А потім спрацювала заміна Луческу. Денис Гармаш, який вийшов у другому таймі, подвоїв перевагу динамівців.

Реклама

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Динамо – Дніпро-1 – 2:0

Реклама

Голи: Циганков (50), Гармаш (70)

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Миколенко (Караваєв, 76), Кендзьора, Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46), Буяльський, Циганкова, Вітіньйо (де Пена, 46), Рамірес (Гармаш, 68).

Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логінов (Білл, 85), Сваток, Нельсон, Ігнатенко, Піхаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.

Після 12-ти зіграних турів київське Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, зберігши відрив від основного конкурента у три очки. Дніпро-1, програвши матч в Києві, опустився на п'ятий рядок чемпіонату.