Шедевр Циганкова і "гармата" Гармаша: відео голів та огляд матчу УПЛ

Голи Віктора Циганкова і Дениса Гармаша принесли перемогу Динамо над Дніпром-1 у центральному матчі 12-го туру чемпіонату України
Віктор Циганков забив свій 9-й гол в чемпіонаті / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
У Києві на НСК "Олімпійському" команда Мірчі Луческу не мала право втрачати очки. Конкурент Динамо, донецький Шахтар, у Полтаві обіграв Ворсклу (2:0) і зрівнявся за очками з киянами.
Відкрити рахунок в матчі "біло-сині" зуміли тільки в другому таймі. Капітан Динамо Циганков створив черговий шедевр. Віктор, в кращих традиціях Андрія Ярмоленко, чудово закрутив м'яч у дальню дев'ятку.
А потім спрацювала заміна Луческу. Денис Гармаш, який вийшов у другому таймі, подвоїв перевагу динамівців.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.
Динамо – Дніпро-1 – 2:0
Голи: Циганков (50), Гармаш (70)
Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Миколенко (Караваєв, 76), Кендзьора, Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46), Буяльський, Циганкова, Вітіньйо (де Пена, 46), Рамірес (Гармаш, 68).
Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логінов (Білл, 85), Сваток, Нельсон, Ігнатенко, Піхаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.
Після 12-ти зіграних турів київське Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, зберігши відрив від основного конкурента у три очки. Дніпро-1, програвши матч в Києві, опустився на п'ятий рядок чемпіонату.
1
12
10
2
0
31
3
28
32
Забиті
31
Пропущені
3
Різниця
28
Результати останніх матчів:
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12
9
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31
6
25
29
Забиті
31
Пропущені
6
Різниця
25
Результати останніх матчів:
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12
7
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21
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Забиті
21
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Результати останніх матчів:
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24
15
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24
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Результати останніх матчів:
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5
12
7
1
4
16
14
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16
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Результати останніх матчів:
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6
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5
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10
2
19
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12
Пропущені
10
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2
Результати останніх матчів:
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Н
В
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6
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19
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15
Пропущені
14
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Результати останніх матчів:
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В
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5
3
4
12
12
0
18
Забиті
12
Пропущені
12
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0
Результати останніх матчів:
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9
12
5
3
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14
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18
Забиті
14
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17
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3
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Забиті
10
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14
Різниця
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Результати останніх матчів:
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11
Забиті
7
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17
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
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8
Пропущені
14
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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12
Пропущені
26
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Результати останніх матчів:
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П
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Н
П
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1
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13
29
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4
Забиті
13
Пропущені
29
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
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П
П
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