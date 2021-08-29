Кобин отобрал очки у Шахтера: "горняки" не смогли обыграть Минай в Ужгороде

Донецкий Шахтер в непростом поединке в Ужгороде сыграл вничью с Минаем 1:1.
Уже в дебюте встречи "горняки" остались вдесятером. На 18-й минуте матча новичок Шахтера Марлон в жестком стыке отобрал мяч у Ахмедзаде, а Екатерина Монзуль достала вторую желтую карточку для бразильца.
Команда Де Дзерби сумела отыграться благодаря нарушению в свой штрафной площадке защитника Миная Векляка, который заплел ногу Траоре. Удар форварда "горняков" с 11-метрового был точен – 1:0 повели гости.
Во втором тайме хозяева сравняли счет. Подача с правого фланга завершилась ударом головой никем не прикрытого Ахмедзаде – 1:1.
Украинская Премьер-лига. 6 тур.
Минай – Шахтер – 1:1
Голы: Ахмедзаде, 76 – Траоре, 34 (пен).
Турнирная таблица
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые
20
Пропущеные
2
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
4
8
13
Забитые
12
Пропущеные
4
Разница
8
Результаты последних матчей:
Н
В
В
П
В
3
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые
12
Пропущеные
6
Разница
6
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые
9
Пропущеные
10
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
5
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые
11
Пропущеные
4
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
В
П
7
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые
7
Пропущеные
7
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
8
5
2
1
2
11
8
3
7
Забитые
11
Пропущеные
8
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые
8
Пропущеные
11
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
10
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П
11
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые
3
Пропущеные
5
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
П
Н
П
В
12
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
13
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые
4
Пропущеные
8
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забитые
4
Пропущеные
11
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
Н
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
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