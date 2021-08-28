Уберите детей от экранов: видео разгромной победы Динамо над Колосом

Киевское Динамо уничтожило Колос из Ковалевки в шестом туре чемпионата Украины. Подопечные Мирчи Луческу забили сопернику семь безответных мячей!
Динамо разгромило Колос 7:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Букмекеры не сомневались в победе киевлян, однако мало кто рассчитывал, что счет будет настолько крупными. Мы вели онлайн матча Динамо – Колос.
Начало разгрому уже на 5-й минуте положил Карлос Де Пена, воспользовавшийся грубой ошибкой игрока Колоса.
Быстрый гол надломил гостей, что вылилось еще в пять мячей до перерыва. При этом, киевляне забивали мячи на любой вкус.
После перерыва Динамо немного успокоилось и стало играть в свое удовольствие, из-за чего упустили еще несколько моментов для взятия ворот.
Тем не менее еще раз мяч все-таки побывал в воротах Колоса – окончательную точку в матче установил Виктор Цыганков.
Динамо – Колос – 7:0
Голы: де Пена (5, 39), Шапаренко (9), Кендзера (25), Буяльский (34), Цыганков (67, 45)
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