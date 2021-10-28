Новый тренер не спасет Джошуа! Усик делает ставку на проверенную команду

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как он отреагировал на поиски нового тренера своим соперником Эй-Джеем

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Победа в бое-реванше с британцем Энтони Джошуа станет знаковой для украинского боксера и поставит его в один ряд с великими боксерами эпохи.

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Поэтому каждая новость из лагеря противника не должна ускользнуть от команды Усика. Насколько может повлиять возможная смена тренера Эй-Джея на исход предстоящего поединка, украинский боксер прокомментировал британскому изданию Daily Mail.

"Конечно, я видел видео, потому что мы собираем всю информацию. Но я не думаю об этом, потому что это дело Энтони. Пусть делает, что хочет. Слава богу, у меня в команде все на своих местах, так что все хорошо", – сказал Александр Усик в интервью Daily Mail.

У Энтони Джошуа нет шансов победить Александра Усика / Фото: Reuters

Напомним, что после поражения от Александра Усика Энтони Джошуа отказался от услуг многолетнего наставника Роба Маккрэкена.

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Во время поездки по Северной Америке Эй-Джей занимался поисками нового тренер. Но на данный момент ни тренер Тайсона и Эвандера Холлифилда Ронни Шилдс, ни Роберт Гарсия не устроили экс-чемпиона мира.

Джошуа покинул Шилдса спустя сутки / Фото: Reuters, Instagram

Отметим, что реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.

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Фаворитом букмекеры называют Усика.

По словам промоутера Энтони, в реванше Джошуа уничтожит Усика, как когда-то Владимира Кличко.