Легенда возвращается! Боксер, которому откусил ухо Тайсон, подписал контракт на бой

Знаменитый боксер Эвандер Холифилд проведет первый бой после десятилетнего перерыва. 11 сентября боксер встретится с бывшим чемпионом UFC Витором Белфортом

Афиша к бою Холифилд - Белфорт

58-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд проведет поединок против 44-летнего экс-чемпиона UFC Витора Белфорта 11 сентября во Флориде.

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Бой пройдет в формате восемь раундов по две минуты.

Ранее организаторы хотели провести это PPV-шоу в Лос-Анджелесе, так как в нем должен был принять участие бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя. Который решил вернуться на ринг после тринадцатилетнего перерыва. Однако в конце прошлой недели 48-летний Де Ла Хойя заболел коронавирусом и его заменит Холифилд.

Напомним, что Холифилд планировал провести бой против Майка Тайсона, однако сторонам не удалось договориться. Ранее боксеры дважды встречались и второй бой завершился скандалом. Тайсон откусил ухо Холифилду.

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Напомним, что Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью. Еще один его бой признали несостоявшимся. Последний поединок Эвандер провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.