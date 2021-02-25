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"Буду драться с Тайсоном в его дворе": почему бой года Джошуа – Фьюри срывается

25 февраля, 13:40

Елена Павлова Елена Павлова

Британский боксер не верит, что его поединок с Энтони состоится

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), несмотря на оптимистичные заявления промоутеров, не верит, что его бой года с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 21 КО) состоится. Ранее растолстевший Фьюри нырнул в ледяное море, но Джошуа его шутку не понял.

"Я не настроен оптимистично по этому поводу. Не думаю, что Энтони хочет поединка, потому что он в любом случае проиграет. Ему нравится тот факт, что он – профессиональный боксер, и после того, как я покончу с ним, он перестанет им быть", – сказал Фьюри в интервью ESPN.

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Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

"Если Тайсон настроен серьезно, я думаю, что так оно и есть, он знает, где найти босса! Я готов. Я действительно с нетерпением жду схватки — все, что я хочу, это боксировать! В любом месте. На родине, на Ближнем Востоке, в моем дворе, в его дворе. Мне не важно, где это будет. Я просто хочу тот пояс", – ответил Джошуа в интервью Sky Sports.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

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Ранее сообщалось, что после объединительного боя Джошуа и Фьюри запланирован еще и реванш. Однако даты и места боя пока нет. Зато огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года рассекретили в Британии.

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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бой боксер супертяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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