13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
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Ливерпуль --
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Золотой мяч ему! Звезда сборной Франции повторил достижение 63-летней давности

Александр Трикиша
14 ноября, 09:38
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил покер в отборочном матче на ЧМ-2022 против Казахстана. Форварду покорилось невероятное достижение

Килиан Мбаппе забил четыре гола Казахстану / Фото: REUTERS

Франция разгромила Казахстан со счетом 8:0 и гарантировала себе первую строчку в группе с Украиной.

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Мбаппе оформил хет-трик в первом тайме, а в концовке поединка забил четвертый мяч. 22-летний форвард Пари Сен-Жермен стал первым игроком Франции с 1958 года, забившим четыре гола в одном матче!

И это с такими монстрами как Мишель Платини, Зинедин Зидан, Тьерри Анри и другими звездами французского футбола.

Предыдущим автором покера становился знаменитый Жюст Фонтен в матче против Западной Германии.

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Кстати, ранее мы писали, что Мбаппе забил невероятный гол на тренировке накануне матча с Казахстаном.