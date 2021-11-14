13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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Золотий м'яч йому! Зірка збірної Франції повторив досягнення 63-річної давності

Олександр Трикіша
14 листопада, 09:38
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе оформив покер у відбірному матчі на ЧС-2022 проти Казахстану. Форварду підкорилося неймовірне досягнення

Кіліан Мбаппе забив чотири м'ячі Казахстану / Фото: REUTERS

Франція розгромила Казахстан із рахунком 8:0 та гарантувала собі перший рядок у групі з Україною.

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Мбаппе оформив хет-трик у першому таймі, а наприкінці поєдинку забив четвертий м'яч. 22-річний форвард Парі Сен-Жермен став першим гравцем Франції з 1958 року, який забив чотири голи в одному матчі!

І це з такими монстрами як Мішель Платіні, Зінедін Зідан, Тьєррі Анрі та іншими зірками французького футболу.

Попереднім автором покеру ставав знаменитий Жюст Фонтен у матчі проти Західної Німеччини.

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До речі, раніше ми писали, що Мбаппе забив неймовірний гол на тренуванні напередодні матчу з Казахстаном.