"Золота" сегодня не будет! Украинец Рейзлин проиграл полуфинал, но претендует на "бронзу"

В воскресенье, 25 июля, в Токио проходят медальные соревнования в фехтовании на шпагах среди мужчин. До последнего боролся за победу Игорь Рейзлин

Игорь Рейзлин впервые выступает на Олимпиаде / Фото: Reuters

Триумфатор последнего этапа Кубка мира в Казани Рейзлин в 1/4 финала прошел сенсацию Олимпиады 18-летнего Мохамеда Эльсайеда, а в полуфинале схлестнулся с 24-летним французом Роменом Канноне. И уступил более молодому оппоненту.

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Украинский призер чемпионата мира в 37 лет впервые выступает на Олимпийских играх и на старте поединка уступал сопернику 1:3. Но затем сумел сравнять счет – 5:5. Бой выдался крайне нервным, Рейзлин несколько раз оказывался в роли догоняющего и, к сожалению не выдержал в концовке – 10:15. Но еще сразится за "бронзу" в 14:20.

Игорь Рейзлин после выхода в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters

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В фехтовании на шпагах выступали сегодня еще два украинца – Роман Свичкар и знаменосец нашей команды в Токио Богдан Никишин, но уступили в своих встречах в 1/16 финала. Причем Никишин – одним уколом. А Свичкар проиграл швейцарцу Хайнцеру, которому потом в 1/8 финала в невероятном поединке отомстил Рейзлин – 15:12.

Игорь Рейзлин вышел в четвертьфинал Олимпиады / Фото: Reuters

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.