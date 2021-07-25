"Золота" сьогодні не буде! Українець Рейзлин програв півфінал, але претендує на "бронзу"

У неділю, 25 липня, в Токіо відбуваються медальні змагання у фехтуванні на шпагах серед чоловіків. До останнього боровся за перемогу Ігор Рейзлин

Ігор Рейзлин вперше виступає на Олімпіаді / Фото: Reuters

Тріумфатор останнього етапу Кубка світу в Казані Рейзлин у 1/4 фіналу пройшов сенсацію Олімпіади 18-річного Мохамеда Ельсайеда, а в півфіналі схльоснувся з 24-річним французом Роменом Канноне. І поступився більш молодому опоненту.

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Український призер чемпіонату світу в 37 років вперше виступає на Олімпійських іграх і на старті поєдинку поступався суперникові 1:3. Але потім зумів зрівняти рахунок – 5:5. Бій видався вкрай нервовим, Рейзлин кілька разів опинявся в ролі наздоганяючого і, на жаль не витримав в кінцівці – 10:15. Але ще побореться за "бронзу" о 14:20.

Ігор Рейзлин після виходу до півфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

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У фехтуванні на шпагах виступали сьогодні ще два українця – Роман Свичкар і прапороносець нашої команди в Токіо Богдан Нікішин, але поступилися в своїх зустрічах у 1/16 фіналу. Причому Нікішин – одним уколом. А Свичкар програв швейцарцю Хайнцеру, якому потім у 1/8 фіналу в неймовірному поєдинку помстився Рейзлин – 15:12.

Ігор Рейзлин вийшов до чвертьфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.