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Олімпіада 2020 в Токіо

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Божевільний камбек українського шпажисти! Прорвався до 1/4 Олімпіади з критичного становища

Олена Павлова Олена Павлова
25 липня, 10:23
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За себе і своїх колег на Олімпійських іграх-2020 в Токіо доводиться битися українському фехтувальникові Ігорю Рейзліну, якому залишилося два кроки до фіналу
Ігор Рейзлин вийшов до чвертьфіналу Олімпіади
Ігор Рейзлин вийшов до чвертьфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

Не дуже вдало стартували українські спортсмени в неділю на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.Дзюдоїст Георгій Зантарая припинив боротьбу за медаль ОІ, а Олена Костевич посіла прикре четверте місце в стрільбі з пістолета на 10 м. Ледь не вилетіли і всі українські шпажисти. Просто якимось дивом вижив Ігор Рейзлин.

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Переможець останнього етапу Кубка світу в Казані Рейзлин ледь не осікся у 1/8 фіналу в боротьбі зі швейцарським фехтувальником Максом Хайнцером. Український призер чемпіонату світу та Європи поступався 9:12, але зібрався і вирвав перемогу – 15:12.

У фехтуванні на шпагах виступали сьогодні ще два українця – Роман Свичкар і прапороносець нашої команди в Токіо Богдан Нікішин, але поступилися у своїх зустрічах 1/16 фіналу. Причому Нікішин – одним уколом. А Свичкар програв тому самому Хайнцеру, якому потім помстився Рейзлин.

В тренді


Фото Reuters

Тепер у чвертьфіналі на 37-лентнего українця чекає 18-річний єгиптянин Мохамед Ельсайед.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

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Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китайська Народна Республіка Китайська Народна РеспублікаCN
4
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flag Японія ЯпоніяJP
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4
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flag США СШАUS
2
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flag Угорщина УгорщинаHU
1
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0
1
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flag XK
1
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0
1
6
flag Таїланд ТаїландTH
1
0
0
1
7
flag Іран ІранIR
1
0
0
1
8
flag Еквадор ЕквадорEC
1
0
0
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9
flag Південна Корея Південна КореяKR
1
0
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flag Туніс ТунісTN
1
1
0
2
Медальний залік
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1
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$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
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