Божевільний камбек українського шпажисти! Прорвався до 1/4 Олімпіади з критичного становища

За себе і своїх колег на Олімпійських іграх-2020 в Токіо доводиться битися українському фехтувальникові Ігорю Рейзліну, якому залишилося два кроки до фіналу

Ігор Рейзлин вийшов до чвертьфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

Не дуже вдало стартували українські спортсмени в неділю на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.Дзюдоїст Георгій Зантарая припинив боротьбу за медаль ОІ, а Олена Костевич посіла прикре четверте місце в стрільбі з пістолета на 10 м. Ледь не вилетіли і всі українські шпажисти. Просто якимось дивом вижив Ігор Рейзлин.

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Переможець останнього етапу Кубка світу в Казані Рейзлин ледь не осікся у 1/8 фіналу в боротьбі зі швейцарським фехтувальником Максом Хайнцером. Український призер чемпіонату світу та Європи поступався 9:12, але зібрався і вирвав перемогу – 15:12.

У фехтуванні на шпагах виступали сьогодні ще два українця – Роман Свичкар і прапороносець нашої команди в Токіо Богдан Нікішин, але поступилися у своїх зустрічах 1/16 фіналу. Причому Нікішин – одним уколом. А Свичкар програв тому самому Хайнцеру, якому потім помстився Рейзлин.

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Фото Reuters

Тепер у чвертьфіналі на 37-лентнего українця чекає 18-річний єгиптянин Мохамед Ельсайед.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.