Українка не доїхала до фінішу велогонки на Олімпіаді-2020

На Олімпійських іграх в Токіо визначилися призери у велоспорті серед жінок. Представниця України Валерія Кононенко навіть не змогла дістатися до фінішу

Велоспорт на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Валерія Кононенко зійшла з дистанції 137 кілометрової групової гонки, а в цілому завершити заїзд не змогли 19 спортсменок, траса виявилася для них занадто складною.

Перемогу здобула Анна Кізенхофер із Австрії, срібло у Аннемік ван Влетен із Нідерландів, а бронза – у Елізи Лонго Борджіні.

Жінки, шосе, групова гонка

Анна Кізенхофер (Австрія) – 3:52:45

Анна Кізенхофер (Австрія) – 3:52:45 Аннемік ван Влетен (Нідерланди) + 1:15

Аннемік ван Влетен (Нідерланди) + 1:15 Еліза Лонго Борджіні (Італія) +1: 29

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Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

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