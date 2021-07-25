Українка не доїхала до фінішу велогонки на Олімпіаді-2020

Валерія Кононенко зійшла з дистанції 137 кілометрової групової гонки, а в цілому завершити заїзд не змогли 19 спортсменок, траса виявилася для них занадто складною.
Перемогу здобула Анна Кізенхофер із Австрії, срібло у Аннемік ван Влетен із Нідерландів, а бронза – у Елізи Лонго Борджіні.
Жінки, шосе, групова гонка
- Анна Кізенхофер (Австрія) – 3:52:45
- Аннемік ван Влетен (Нідерланди) + 1:15
- Еліза Лонго Борджіні (Італія) +1: 29
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.
Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.