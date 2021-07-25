Украинка не доехала до финиша велогонки на Олимпиаде-2020

Валерия Кононенко сошла с дистанции 137-километровой групповой гонки, а в целом завершить заезд не смогли 19 спортсменок, трасса оказалась для них слишком сложной.
Победу одержала Анна Кизенхофер из Австрии, серебро у Аннемик ван Влетен из Нидерландов, а бронза – у Элизы Лонго Борджини.
Женщины, шоссе, групповая гонка
- Анна Кизенхофер (Австрия) – 3:52:45
- Аннемик ван Влетен (Нидерланды) + 1:15
- Элиза Лонго Борджини (Италия) +1:29
Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.
Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.
Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.