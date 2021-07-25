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Олимпиада 2020 в Токио

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Украинка не доехала до финиша велогонки на Олимпиаде-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
25 июля, 13:07
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На Олимпийских играх в Токио определились призеры в велоспорте среди женщин. Представительница Украины Валерия Кононенко даже не смогла добраться до финиша
Велоспорт на Олимпиаде-2020
Велоспорт на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Валерия Кононенко сошла с дистанции 137-километровой групповой гонки, а в целом завершить заезд не смогли 19 спортсменок, трасса оказалась для них слишком сложной.

Победу одержала Анна Кизенхофер из Австрии, серебро у Аннемик ван Влетен из Нидерландов, а бронза – у Элизы Лонго Борджини.

Женщины, шоссе, групповая гонка

  • Gold Medal Анна Кизенхофер (Австрия) – 3:52:45
  • Silver Medal Аннемик ван Влетен (Нидерланды) + 1:15
  • Bronze Medal Элиза Лонго Борджини (Италия) +1:29

В тренде

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.

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Всего
1
flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
4
1
3
8
2
flag Япония ЯпонияJP
3
1
0
4
3
flag США СШАUS
2
2
4
8
4
flag Венгрия ВенгрияHU
1
0
0
1
5
flag XK
1
0
0
1
6
flag Таиланд ТаиландTH
1
0
0
1
7
flag Иран ИранIR
1
0
0
1
8
flag Эквадор ЭквадорEC
1
0
0
1
9
flag Республика Корея Республика КореяKR
1
0
2
3
10
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1
1
0
2
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