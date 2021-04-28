Зинченко помог МанСити обыграть ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

В Париже завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити. Британцы добыли выездную победу – 2:1. В одном из голов поучаствовал украинец Александр Зинченко.
ПСЖ удалось забить быстрый гол. Уже на 15-й минуте Маркиньос после навеса с углового отправил мяч в сетку.
Однако развить успех французы не смогли. Футболисты МанСити здорово оборонялись, нейтрализуя усилия Неймара и Мбаппе.
Расклады не поле изменила замена у англичан. На 62-й минуте на поле вышел Александр Зинченко.
И уже через две минуты украинец отметился голевой передачей. Отдал не Кевина де Брюйне, который делал заброс в штрафную, но мяч влетел в дальний угол.
А вскоре Марез мощным ударом со штрафного принес победу Манчестер Сити. ПСЖ ко всем бедам еще и доигрывал матч в меньшинстве. Это Гуэй получил красную карточку за грубый фол.
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Пари Сен-Жермен – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Маркиньос (15) – де Брюйне (64), Марез (71)
Удаление: Гуэй (77)
Ответный матч – 4 мая в Манчестере.
Напомним, что вчера уже был сыгран один поединок 1/2 финала Лиги чемпионов. Реал на своем поле сыграл вничью с Челси.
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