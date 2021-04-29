Зинченко и Лунина в сборной Украины будут ждать долго: Шевченко перед Евро строит планы

Наша национальная команда начнет готовиться к еврочемпионату в середине мая без многих основных футболистов. Легионеры приедут в Украину после 23 мая

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

Ближайшим летом сборная Украины второй раз в своей истории сыграет в финальной части чемпионата Европы. Как известно, на днях УЕФА принял решение расширить заявки команд на Евро до 26 игроков. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко уже строит планы работы с подопечными перед турниром. Правда, рассчитывать на легионеров он сможет нескоро.

Планы по прибытию футболистов в национальную команду опубликовал официальный сайт УАФ.

Напомним, по просьбе тренерского штаба сезон УПЛ завершат неделей ранее – 9 мая. Правда, игроки Динамо и Зари 13 мая еще сыграют финал Кубка страны. Так что они прибудут в распоряжение Шевченко даже позже, чем парни из Венгрии, где чемпионат финиширует 8 мая. А вот других легионеров придется ждать долго.

Недавно защитник сборной Украины разорвал связки и не поможет команде на Евро-2020.

Сезоны в Англии, Испании, Италии и Бельгии завершают лишь 23 мая. Интересно, что в этот день в Харькове наша сборная сыграет первый контрольный матч с Бахрейном. В нем придется обходиться без многих "варягов".

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А позже всех в лагерь Андрея Николаевича могут приехать Андрей Лунин и Александр Зинченко. Ведь на 29 мая запланирован финал Лиги чемпионов, куда могут попасть Реал и Манчестер Сити.

Также известно, что форвард Шахтера пропустит Евро.

В июне "сине-желтые" еще проведут товарищеские встречи с Северной Ирландией и Кипром. Вспомним, как украинцы не смогли обыграть Казахстан в отборе на чемпионат мира:

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